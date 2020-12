Rio sagt virtuelle Silvester-Party wegen Corona ab

Neben der Silvesterparty an der Copacabana ist wegen der Corona-Pandemie nun auch die ersatzweise in Rio de Janeiro geplante virtuelle Feier zum Jahreswechsel abgesagt worden. "Die Entscheidung ist notwendig, um Ansammlungen zu vermeiden, aus Respekt vor den Opfern und für die Sicherheit aller", schrieb die Verwaltung der brasilianischen Metropole am Dienstag auf Twitter.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL RAMALHO Silvester in Rio 2019/2020 - Virtuelle Party 20/21 abgesagt