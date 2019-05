Rockerclub Hells Angels in den Niederlanden verboten

Der Rockerclub Hells Angels wird nach einem Gerichtsurteil in den Niederlanden verboten. Der Club verstoße gegen die öffentliche Ordnung und sei eine Gefahr für die Gesellschaft, urteilte ein Zivilgericht am Mittwoch in Utrecht.

SN/APA (AFP)/PIETER FRANKEN