Rocklegende Mark Knopfler versteigert Gitarrensammlung

Der britische Musiker Mark Knopfler trennt sich von seiner Gitarrensammlung. Mehr als 120 Gitarren, Verstärker und andere Objekte aus dem Besitz des ehemaligen Gitarristen und Sängers der Dire Straits ("Sultans Of Swing") kommen am 31. Jänner beim Londoner Auktionshaus Christie's unter den Hammer.

"Es ist an der Zeit, einige dieser geschätzten sechssaitigen Begleiter aus ihren Koffern zu nehmen, damit sie mit neuen Besitzern neue Abenteuer erleben können", wird Knopfler in einer Mitteilung von Christie's zitiert.

Glanzstück der Versteigerung ist eine Gitarre aus dem Jahr 1959, die der britische Musiker bei den Tourneen zu seinen Soloalben "Sailing To Philadelphia" 2001 und "Kill To Get Crimson" 2008 und auf diversen Studioaufnahmen gespielt hat. Für die seltene "Vintage Gibson Les Paul Standard" rechnet das Auktionshaus mit Geboten zwischen 300 000 und 500.000 Pfund (ca. 344.000 bis 574.000 Euro). Eine seltene "1958 Gibson ES-335" könnte demnach bis zu 90.000 Pfund (ca. 103.000 Euro) einbringen.

"Traurig, wenn sie weg sind"

Für Musikfans spannend, aber dennoch nicht ganz so wertvoll, ist eine "Standard '59 Reissue" aus dem Jahr 1983. Knopfler spielte sie im Studio, als er für das legendäre Dire-Straits-Album "Brothers In Arms" den Titelsong und den Hit "Money For Nothing" aufnahm. Er nutzte die Gitarre auch auf der anschließenden Tournee und beim "Live Aid"-Konzert, bei dem die Dire Straits gemeinsam mit Sting auftraten. Mit einem Schätzwert von 10.000 bis 15.000 Pfund (umgerechnet rund 11.500 bis 17.200 Euro) ist das Instrument vergleichsweise günstig. "Ihr könnt euch sicher sein, dass ich traurig sein werde, wenn sie weg sind", wird Mark Knopfler zitiert, "aber ich hatte wunderbare Zeiten mit ihnen und ich kann sie nicht alle spielen."

Ein Viertel des Gesamterlöses soll gemeinnützigen Organisationen zugute kommen. Vor der Versteigerung im Januar werden ausgewählte Objekte in den Christie's-Filialen in New York (9. bis 13. Dezember) und London (19. bis 30. Jänner 2024) öffentlich ausgestellt.

Rekordpreise bei Auktionen

Erst vor wenigen Tagen hatte der dreitägigen "Played, Worn and Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia"-Auktion in Nashville (US-Staat Tennessee) eine Gitarre, die dem britischen Blues- und Rockmusiker Eric Clapton gehörte, einen Rekordpreis bei einer Versteigerung des Auktionshauses Julien's erzielt - umgerechnet 1,17 Millionen Euro. Nur einen Tag später informierte das Auktionshaus über die Versteigerung einer Gitarre aus dem Nachlass von Nirvana-Legende Kurt Cobain (1967-1994). Für die Fender Mustang, auf der Cobain während seiner letzten Tour 1993 bis 1994 spielte, bezahlte ein Bieter vergangenen Freitag mehr als 1,58 Millionen Dollar (1,46 Millionen Euro). Deutlich über dem Schätzpreis von 10.000 bis 20.000 Euro lag der Betrag, der für eine zerrissene Jeans gezahlt wurde, die Cobain unter anderem in dem Musikvideo zu "Heart-Shaped Box" und bei den MTV-Video-Music-Awards trug: mehr als 400.000 Dollar wurden geboten. Eine Schachtel Zigaretten, die Cobain gehörte, erzielte 5200 Dollar - und damit das fünffache des Schätzpreises. Die Zigaretten American Spirit mit Mentholgeschmack waren nach Angaben von Julien's die Lieblingsmarke der Grunge-Legende. Eine gelbkarierte Strickjacke des Musikers brachte 13.000 Dollar ein.

Rüschenhemd der Poplegende Prince für 33.000 US-Dollar

In New York wurden Anfang der Woche 164 Kleidungsstücke der im Jahr 2016 verstorbenen Poplegende Prince für insgesamt 675.000 US-Dollar (613.000 Euro) versteigert worden. Unter den Objekten war ein mit Rüschen besetztes Seidenhemd, das für 33.000 Dollar verkauft wurde, wie das Auktionshaus RR Auction in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Prince trug das Hemd während seiner "Purple Rain"-Tournee durch Nordamerika in den Jahren 1984-85. Bei der bereits am Donnerstag abgeschlossenen Auktion wurden etwa auch blaue Stiefel mit hohen Absätzen zum Preis von 24.079 Dollar und ein langer weißer Kaschmirmantel für 18.750 verkauft. Prince war für seinen exzentrischen Kleidungsstil bekannt. Seine auffällige Kleidung war ein wesentlicher Teil seiner Bühnen-Shows. Die Kleidungsstücke stammten aus dem Besitz eines Pariser Geschäftsmanns, der laut RR Auction "vor zwei Jahrzehnten Kontakte zum inneren Zirkel von Prince unterhielt".

Der Sänger, Instrumentalist und Komponist war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren in seinem Anwesen Paisley Park im US-Bundesstaat Minnesota an einer versehentlichen Überdosis eines Schmerzmittels gestorben.