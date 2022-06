Römische Caracalla-Thermen sollen restauriert werden

Das italienische Modehaus Valentino will eine umfassende Restaurierung der Mosaiken in den Caracalla-Thermen in Rom finanzieren. In den Caracalla-Thermen, einem Wahrzeichen Roms, findet am 8. Juli ein von Valentino organisierter Empfang nach einem Modedefilee auf der Spanischen Treppe statt, kündigte der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri nach Medienangaben an.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Noch präsentieren sich die Caracalla-Thermen renovierungsbedürftig