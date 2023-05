Roger Waters bestreitet Vorwurf der Volksverhetzung vehement

Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters hat am Samstag den Vorwurf der Volksverhetzung weit von sich gewiesen. "Mein kürzlicher Auftritt in Berlin hat böswillige Angriffe von denen hervorgerufen, die mich verleumden und zum Schweigen bringen wollen, weil sie mit meinen politischen Ansichten und moralischen Prinzipien nicht einverstanden sind", teilte der Sänger via Aussendung mit. Die Berliner Polizei hatte Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL BOCKWOLDT Roger Waters weist Vorwurf der Volksverhetzung von sich