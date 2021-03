Rom bildet Corona-Schnüffelhunde aus - am Schweiß sollen sie Infizierte aufspüren

In Rom werden Hunde trainiert, die mit dem Coronavirus infizierte Menschen ausmachen sollen. In der Poliklinik Campus Biomedico in Rom wird erstmals ein Forschungsprojekt über die Fähigkeit von Hunden gestartet, das Virus SARS-CoV-2 am Schweiß der Menschen zu erschnüffeln.

Über 1.000 Menschen sollen sich am Test mit den Hunden beteiligen, die in den vergangenen zwei Monaten aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgesucht worden sind. Die bei den Tests eingesetzten Vierbeiner haben bereits Erfahrung als Spürhunde im Kampf gegen Terrorismus. Sie werden Patienten testen, die sich im Drive-In des Universitätscampus Corona-Tests unterziehen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Die Hunde werden Stichproben mit dem Schweiß der Patienten erschnüffeln. Nach vorläufigen Tests von Veterinärmedizinern können Hunde das Virus mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit riechen. Sie könnten dabei beim Eingang von Kinos, Stadien und Flughäfen eingesetzt werden.