In zwei der ärmsten Länder der Welt werden durch Spendenaktionen Hunderttausende Dollar gesammelt. Was Österreich lernen könnte.

Welche Ideen sich Österreich in der Flüchtlingspolitik von Afrika holen könnte, zeigte das Treffen zweier Rotary-Club-Governorinnen in Wien. Dort traf Barbara Wolf-Wicha, emeritierte Politikwissenschafterin der Uni Salzburg, auf ihre Amtskollegin Sharmila Bhatt. Diese leitet die Rotary-Aktivitäten in Tansania und Uganda.