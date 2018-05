Rottweiler in München von Polizei erschossen

Die Polizei hat in München einen Rottweiler erschossen, nachdem dieser fünf Menschen verletzt hatte. Der Hund habe am Samstag zunächst Passanten und dann die alarmierten Polizisten angefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weder den Beamten noch der 26-jährigen Besitzerin sei es gelungen, den nicht angeleinten Hund zu beruhigen. Daraufhin habe ein Beamter das Tier erschossen.

SN/apa (dpa) Der Besitzerin gelang es nicht, den nicht angeleinten Rottweiler zu beruhigen (Symbolbild).