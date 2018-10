Royale Hochzeit in Windsor: Prinzessin Eugenie traute sich

Die 28-Jährige ist die Nummer neun in der britischen Thronfolge. Sie heiratete Jack Brooksbank. Bei der Feier wollte sie die Narbe auf ihrem Rücken nicht verstecken.

Er versucht gar nicht, seine Emotionen zu verstecken. Als Prinzessin Eugenie strahlend in ihrem schlichten weißen Kleid mit langer Schleppe auf ihn zuschreitet, kämpft Jack Brooksbank sichtlich mit den Emotionen. "Du siehst perfekt aus", sagt er zu seiner Braut, bevor sie sich an den Händen nehmen. Es sind bewegende Momente, verfolgt von Hunderten Gästen in der St. George's Chapel in Windsor sowie Tausenden Menschen vor dem Bildschirm.