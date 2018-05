Royals sind unangefochtene Stimmungsmacher

Dem royalen Zirkus zu entkommen ist auf der Insel unmöglich. Den Briten kommt das in unsicheren Zeiten aber sehr entgegen.

Meghan Markle und Prinz Harry strahlen von Teetassen, dominieren die Titelseiten und blicken von Kühlschrankmagneten auf eine verunsicherte Nation, die die Hochzeit kaum erwarten kann. Der kollektive Freudentaumel überrascht keineswegs, kommt das Ereignis doch zur rechten Zeit: Die Brexit-Verhandlungen drehen sich im Kreis. Was die Zukunft bringt, ist ebenso ungewiss wie die Frage, ob Theresa May den nächsten Monat als Premierministerin überleben wird. In der gedrückten Stimmung sorgen wieder einmal die Royals für den Wohlfühlfaktor. Sie tun, worin die Windsors seit jeher unübertroffen sind: Sie inszenieren eine prunkvolle Show. Die Monarchie verspricht Stabilität, während die Welt sich schneller wandelt, als vielen recht ist.

Tatsächlich füllt das Königshaus seit Jahren das Vakuum, das die Politik hinterlässt. Die Royals springen ein, wenn die gewählten Vertreter und das öffentliche System versagen. So brachten Prinz Charles, Harry und William von Westminster vernachlässigte Themen wie psychische Erkrankungen, nachhaltige Landwirtschaft oder die Anerkennung von Veteranen zurück in die Öffentlichkeit und dank ihrer Prominenz auch in den politischen Diskurs. Wenn eine Katastrophe wie der verheerende Brand im Londoner Grenfell Tower die Nation traumatisiert, trösten Königin Elizabeth II. und Prinz William Hinterbliebene, während sich die politische Elite wegduckt.

Nun hoffen Beobachter, dass die geschiedene US-Amerikanerin Meghan Markle, Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters, und ihr Bräutigam die Monarchie modernisieren werden. Das Power-Paar repräsentiert mehr denn je die offene und warmherzige Seite der Royals. Die Jubelstimmen übergehen jedoch ein wichtiges Detail: Harry, Sechster in der Thronfolge, wird wohl niemals König werden und darf in jener Bedeutungslosigkeit mit seiner künftigen Frau weitaus bodenständiger und fortschrittlicher sein als sein Bruder und dessen hübsche, meist stumme Vorzeigeherzogin Catherine.

Man darf es paradox nennen, dass sich Markle, einst politische Aktivistin und überzeugte Feministin, nun plötzlich vor der Königin, die ihre Position allein dem genetischen Zufall zu verdanken hat, verbeugt. Ob sie künftig trotz Protokolls und Palast-Restriktionen die Öffentlichkeit für ihre Zwecke nutzen und mit ihrem Mann der Institution einen Modernisierungsschub verleihen kann, ohne am starren System anzuecken, wird man sehen. Es haben bereits einige vor Meghan Markle versucht. Sie sind gescheitert.