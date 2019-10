Rubik's Cube zu Unrecht als Marke geschützt

Geübte schaffen den Rubik's Cube angeblich unter fünf Sekunden - der Streit über europäische Markenrechte an dem dreidimensionalen Puzzle zieht sich schon über 14 Jahre. Am Donnerstag war das EU-Gericht in Luxemburg am Zug und entschied: Die 1999 eingetragene und von der deutschen Firma Simba Toys angefochtene Marke wurde 2017 zu Recht gelöscht. Die britische Firma Rubik's Brand Limited unterlag.

