Rückläufige Corona-Neuninfektionen in USA und Lockerungen

In den USA ist die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig. Mit 93.166 neuen Fällen am Mittwoch meldeten die Behörden rund 28.000 weniger als am selben Tag der Vorwoche, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Donnerstagfrüh (MEZ) hervorging. Der bisherige Tagesrekord wurde am 2. Jänner mit 300.282 neuen Fällen gemeldet.

SN/getty images north america Stadien im Staat New York dürfen wieder öffnen