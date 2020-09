Rund 30 Fälle in Offiziersschule in Israel

In einer Offiziersschule in Israel sind nach Angaben des Militärs rund 30 Corona-Infektionen entdeckt worden. Dutzende Soldaten seien in Quarantäne geschickt worden, teilte die Armee am Freitag bei Twitter mit. Die Soldaten seien getestet worden, nachdem auf dem Stützpunkt zwei Fälle bekanntgeworden seien. Indes geht in Gaza die Angst vor einem massiven Corona-Ausbruch um.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Aufgrund der steigenden Fälle wird massiv getestet