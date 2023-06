Rund 60 Schulmädchen in Afghanistan vergiftet

In Afghanistan sind der Polizei zufolge rund 60 Mädchen nach einem Giftanschlag auf ihre Schule ins Krankenhaus eingeliefert worden. Unbekannte seien in die Schule eingedrungen, sagte ein Sprecher der Polizei in der nordafghanischen Provinz Sar-i Pul am Montag. Als die Mädchen zum Unterricht kamen, seien sie vergiftet worden. Sie seien im Krankenhaus, aber in einem "guten Zustand".

BILD: SN/APA/AFP/SHAFIULLAH KAKAR Seit der Machtübernahme der Taliban ist Schulbildung für Mädchen eigentlich verboten