Russe nach Nacktfoto auf heiligem Berg auf Bali abgeschoben

Von der indonesischen Ferieninsel Bali ist ein russischer Tourist abgeschoben worden, der sich halbnackt auf einem heiligen Berg fotografiert und das Bild online gestellt hatte. Der 24-jährige Russe, der sich in Onlinemedien selbst Juri Tschilikin nennt, hatte von der Hüfte abwärts nackt auf dem Berg Agung posiert. Im Hinduismus, der auf Bali vorherrschenden Religion, gilt der höchste Berg der Insel als Heimat der Gottheiten.

Das anstößige Foto des Russen war vergangenen Monat aufgetaucht. Der Russe wurde festgenommen und befragt. Er bat für sein Verhalten um Entschuldigung und wurde dazu verpflichtet, an einem Reinigungsritual vor dem Agung teilzunehmen.

Im Onlinedienst Instagram veröffentlichte Tschilikin am Montag ein Bild dieses religiösen Rituals und schrieb dazu: "Ich habe alles, was ich konnte, getan, um die Lage zu bereinigen." Der Vorfall und seine Folgen seien ihm "eine gute Lehre, wie man sich nicht benehmen sollte".

In den vergangenen Wochen haben auf Bali Fälle von anstößigem Verhalten von Touristen zugenommen. Dabei wird insbesondere russischen Urlaubern vorgeworfen, sich wiederholt daneben zu benehmen.

Balis Gouverneur Wayan Koster schrieb vergangenen Monat einen Brief an die indonesische Regierung, in dem er diese aufforderte, russischen und ukrainischen Touristen das Privileg zu entziehen, bei ihrer Ankunft im Land problemlos sofort ein Visum zu erhalten.

Derweil wollen die Behörden auf Bali härter gegen schlechtes Benehmen bei Touristen vorgehen. "Bitte genießen Sie die Schönheit der Natur (...) in Bali unter Beachtung der Regeln", erklärte Barron Ichsan von der Einwanderungsbehörde am Mittwoch. "Wenn Sie einen Verstoß begehen, werden wir nicht vor entschiedenen Maßnahmen zurückschrecken."