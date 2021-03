Russen feiern mit Maslenzia-Fest Ende des Winters

Mit dem traditionellen Masleniza-Fest haben Menschen in ganz Russland das Ende des Winters gefeiert. An vielen Orten des Landes verbrannten sie dafür am Wochenende Strohpuppen. In einem Kunstpark rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau wurde eine riesige schlossförmige Holzkonstruktion in Brand gesetzt - laut Künstler ein symbolischer Sieg über das Coronavirus.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Das Fest läutet auch die russisch-orthodoxe Fastenzeit ein