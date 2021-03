Russische Pflegepatienten in Bayern angeworben

Staatsanwaltschaft erhob Anklagen in drei Fällen mit Millionenschaden für Sozialversicherungen.

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt seit Jahren wegen Betrugsverdachts in großem Stil bei privaten Pflegediensten. Insgesamt stehen mehr als 100 Personen im Visier der Strafverfolger, darunter neben Mitarbeitern auch Ärzte und Patienten. Der Vorwurf: Die Sozialversicherungen seien durch falsche Abrechnungen dazu gebracht worden, überhöhte Beiträge für nicht oder nur zum Teil erbrachte Leistungen auszuzahlen. Der Schaden in drei Fällen, in denen nun zunächst 13 Personen angeklagt wurden, soll mehr als sieben Millionen Euro betragen.

Besonders dreist sei demnach ...