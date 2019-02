Russische Raumfahrer sollen 2031 auf dem Mond landen

Russland will in zwölf Jahren erstmals Kosmonauten zum Mond bringen. Nach 2031 soll es jedes Jahr bemannte Flüge zum Erdtrabanten geben. Das geht aus einem Dokument der Raumfahrtbehörde Roskosmos hervor, über das die Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. 2032 soll demnach die zweite Besatzung auf dem Mond landen und ein spezielles Fahrzeug mitbringen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Mond muss noch ein paar Jahre auf die nächsten Besucher warten