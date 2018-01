Russische Schüler nach Messerattacke in U-Haft

Nach der Messerattacke in einer Schule in der russischen Stadt Perm ist gegen zwei Schüler Haftbefehl erlassen worden. Ihnen werde mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Moskau mit.

Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen - ein Schüler und ein Ex-Schüler der Schule - waren am Montag in das Gebäude eingedrungen und hatten auf die Schüler einer vierten Klasse und deren Lehrerin eingestochen. Neun Schüler und die Lehrerin wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die beiden Angreifer stachen auch aufeinander ein und lagen am Mittwoch noch verletzt im Krankenhaus. Danach kämen sie in ein Untersuchungsgefängnis, teilte Behördensprecherin Swetlana Petrenko mit. Das Motiv der Attacke sei noch unklar. Es werde auch geprüft, ob die Eltern, die Schule und eine Sicherheitsfirma, die das Gebäude bewachte, ihre Pflichten vernachlässigt haben. Die Großstadt Perm liegt 1.100 Kilometer nordöstlich von Moskau. (Apa/Dpa)