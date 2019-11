Russischer Historiker gestand Mord an junger Geliebter

Der prominente russische Historiker Oleg Sokolow hat gestanden, eine ehemalige Studentin getötet und anschließend zerstückelt zu haben. "Er hat seine Schuld zugegeben", sagte Sokolows Anwalt Alexander Potschuew am Sonntag. Der Historiker war am Samstag bei dem Versuch festgenommen worden, die Leichenteile der jungen Frau, die seine Geliebte war, im Fluss Moika in St. Petersburg zu versenken.

SN/APA (AFP/Archiv)/PETRAS MALUKAS Oleg Sokolow gab an, eine ehemalige Studentin getötet zu haben