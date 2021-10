Russisches Filmteam kehrt von Raumstation zurück

Nach zwölf Tagen auf der Internationalen Raumstation ISS will ein russisches Filmteam am Sonntag (6.35 Uhr MESZ) zur Erde zurückkehren. Die Raumkapsel mit der Schauspielerin Julia Peressild und dem Regisseur Klim Schipenko an Bord soll in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien landen. Sie werden begleitet von dem Kosmonauten Oleg Nowizki, der bereits seit April auf der ISS ist. Mehr als drei Stunden soll der Flug zur Erde dauern.

SN/APA/AFP/ANDREY SHELEPIN Das Team verbrachte zwölf Tage auf der ISS