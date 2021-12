Russland fliegt wieder Weltraum-Touristen zur ISS

Erstmals seit zwölf Jahren starten wieder Weltraum-Touristen mit einer russischen Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa und sein Assistent Yozo Hirano werden am Mittwoch (8.38 Uhr) vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe Kasachstans in Zentralasien abheben. Mit an Bord des Raumschiffes vom Typ Sojus MS-20 ist der Kosmonaut Alexander Missurkin.

SN/APA/NASA/- Die Raumstation erwartet Touristenbesuch