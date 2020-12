Russland geht mysteriösem Robbensterben nach

Russische Behörden untersuchen nach eigenen Angaben den mysteriösen Tod von fast 300 Kaspischen Robben, deren Art als vom Aussterben bedroht gilt. Seit Sonntag seien 272 tote Tiere an mehreren Orten in der südlichen Region von Dagestan angespült worden, teilte die staatliche Fischereibehörde am Freitag mit. Einer Sprecherin zufolge könnten noch weitere tote Tiere entdeckt werden.

SN/APA/AFP/HANDOUT Tote Robbe am Strand