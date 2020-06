Russland will nach Leck im Kraftwerk Umweltschäden eindämmen

Nach dem Ölleck in einem Kraftwerk am Nordpolarmeer versuchen Russlands Behörden die Umweltschäden in den Böden und Gewässern der Region einzudämmen. Zur Beseitigung der riesigen Dieselmengen von mehr als 20.000 Tonnen Brennstoff habe er bereits spezielle Einsatzkräfte in die Region geschickt, sagte der Zivilschutzleiter Jewgeni Sinitschew am Donnerstag in Norilsk.

SN/APA (AFP)/YURI KADOBNOV Mehr als 20.000 Tonnen Diesel ausgeflossen