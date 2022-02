Rutsche und Blumenmeer in London zum Thronjubiläum der Queen

Mit einer Rutschpartie in ein riesiges Blumenmeer können Londoner und Touristen im Sommer das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) feiern. Der Graben rund um den Tower of London soll zu diesem Anlass mit mehr als 20 Millionen bunten Blumen bepflanzt werden. Das kündigt die Organisation Historic Royal Palaces, welche die unbewohnten Paläste des britischen Königshauses verwaltet, auf ihrer Website an. Eine vierspurige Rutsche führt demnach mitten in das Blumenfeld.

SN/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON Queen Elizabeth II. hat heuer das 70. Thronjubiläum.