Säugetierwunder Schuppentier: Johnson wirbt für Artenschutz

Der britische Premier Boris Johnson hat in einer Rede bei einem UNO-Gipfel auf besondere Weise für eine Ausweitung des Artenschutzes geworben. "Wir stehen am Rande einer Welt, in der der Orang-Utan und das schwarze Nashorn nicht im Dschungel von Borneo oder in den Savannen Afrikas zu finden sind, sondern auf den Seiten von Geschichtsbüchern", sagte Johnson am Mittwoch in einer aufgezeichneten Video-Botschaft bei einer Biodiversität-Konferenz in New York.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Boris Johnsons Rede vor der UNO sorgt für Aufsehen