Sagrada Familia laut Umfrage schönstes Gebäude der Welt

Die weltberühmte Sagrada Familia Kirche in Barcelona ist laut einer jüngsten Umfrage des globalen Reiseportals TripAdvisor das schönste Gebäude auf der Erde. Das spektakuläre Kirchengebäude in der spanischen Mittelmeermetropole wurde aufgrund seiner Originalität, seines Standortes, seiner Geschichte und seinem künstlerischen Wert gewählt. 2022 war es zudem mit 164.200 Bewertungen das am häufigsten auf TripAdvisor erwähnte Gebäude überhaupt.

SN/APA/AFP/PAU BARRENA Schöne Dauerbaustelle: die Sagrada Familia in Barcelona