Sammlung europäischer Gemälde im New Yorker Met eröffnet neu

Nach einer fünf Jahre langen und 150 Millionen Dollar (etwa 140 Millionen Euro) teuren Renovierung eröffnet das New Yorker Metropolitan Museum am Montag (20. November) seine umfangreiche und berühmte Sammlung europäischer Gemälde wieder für Besucher. Die 45 Ausstellungsräume in dem renommierten Museum am Central Park in Manhattan beherbergen mehr als 700 Gemälde, Skulpturen und Gegenstände aus dem 14. bis zum 19. Jahrhundert - nun neu sortiert.

45 Räume wurden neu gestaltet