Samoa und neuseeländischer Urlaubsort schaffen Sommerzeit ab

Der Südsee-Staat Samoa schafft die Sommerzeit wieder ab. Die neue Regierung des Landes kündigte am Montag an, dass die Uhren nicht - wie zunächst geplant - am kommenden Sonntag um eine Stunde vorgestellt werden. Einen Grund nannte das Handelsministerium in einer Mitteilung nicht. Die Vorgängerregierung hatte die Sommerzeitregel 2010 eingeführt, um unter anderem das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. In dem Inselstaat ist seit Juli Fiame Naomi Mata'afa neue Premierministerin.

SN/APA/SAMOA OBSERVER/VAITOGI ASUIS Samoas neue Premierministerin Fiame Naomi Mata'afa