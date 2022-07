"Sanfermines" in Pamplona - Die Stiere sind wieder los

Die Stiere sind in Pamplona nach langer Corona-Pause wieder los: In der nordspanischen Stadt ist am Mittwoch das berühmte wie auch umstrittene "Sanfermines"-Fest eröffnet worden. Kurz nach 12.00 Uhr wurde vor rund 12.000 begeisterten Menschen vom Rathaus-Balkon aus die Eröffnungsrakete "Chupinazo" abgefeuert. Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín findet erstmals seit 2019 wieder statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist die tägliche Stierhatz.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Tausende Begeisterte auf den Stra§en von Pamplona