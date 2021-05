Sattelschlepper rammte Streifenwagen

Bayerische Beamte sicherten auf der A99 einen Pannen-Lkw ab, als ein Sattelschlepper ihr Polizeifahrzeug rammte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Relativ glimpflich endete am Montag ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 99 in Bayern. Beamte der Verkehrspolizei Freising (Polizeipräsidium Oberbayern Nord) sicherten dort zwischen Neuherberg und dem Autobahndreieck Feldmoching einen Pannen-LKW auf dem Standstreifen ab. Die beiden Beamten stellten zur Absicherung ihren Streifenwagen (5er-BMW) mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalanlage am rechten Fahrbahnrand ab und sicherten die Gefahrenstelle mit einem Warndreieck und Pylonen ab.



Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 51-jähriger Lkw-Lenker frontal auf das abgestellte - und unbesetzte - Polizeifahrzeug auf, drückte dieses nach rechts gegen die Leitplanke und schleifte es rund 75 Meter entlang der Leitplanke mit. Da die Beamten das Absicherungsfahrzeug weit hinten abgestellt hatten, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An dem Polizeifahrzeug entstand allerdings Totalschaden. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das sich gerade auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei gibt es Anzeichen dafür, dass der Lenker des Sattelzugs kurz vor dem Unfall in einen Sekundenschlaf gefallen sein könnte. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt daher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.