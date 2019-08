Sauerstoff-Alarm auf der ISS: Keine Gefahr

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist Alarm wegen erhöhter Sauerstoffwerte ausgelöst worden. Die Konzentration sei am Donnerstag angestiegen, deshalb sei ein Sensor angeschlagen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos der Agentur Ria Nowosti zufolge mit. "Der Alarm wurde ausgelöst, die Besatzung und die Station waren nicht in Gefahr." Es seien alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden. Zu dem Anstieg des Sauerstoffgehalts kam es den Angaben nach im russischen Segment der ISS, als planmäßig der Luftdruck in der Station erhöht werden sollte. Die Situation sei unter Kontrolle, hieß es. Auf der ISS in mehr als 400 Kilometern Höhe über der Erde halten sich derzeit sechs Raumfahrer auf.

Quelle: Dpa