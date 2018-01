Schaf aus Berliner Streichelzoo gestohlen und geschlachtet

In Berlin haben Unbekannte zwei Schafe aus einem Streichelzoo gestohlen. Im nahen Volkspark Hasenheide wurde eines davon geschlachtet. Die Tiere waren bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag gestohlen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das getötete Tier namens Rose war nach Angaben des Tierparks Neukölln trächtig. Das zweite Schaf sei beim Auffinden verletzt und apathisch gewesen.

Der Polizeisprecher sagte, die Überreste des getöteten Tieres wiesen auf eine professionelle Schlachtung hin. Es seien saubere Schnitte gesetzt und die Organe ordentlich neben den Überresten des Tieres abgelegt worden. "Wir ermitteln nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz", sagte der Sprecher. Der Tierpark Neukölln startete auf seiner Internetseite einen Zeugenaufruf. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. (Apa/Ag.)