Schallenberg übergab in Bosnien EU-Impfstoffhilfen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag in Sarajevo gemeinsam mit EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi die ersten EU-Impfstoffhilfen an Bosnien-Herzegowina übergeben. Am Flughafen in Sarajevo wurden 10.530 Dosen von Pfizer/BioNtech feierlich an den bosnischen Ministerpräsidenten Zoran Tegeltija überreicht. "Heute ist ein großer Tag, der zeigt, dass uns die Region und Bosnien-Herzegowina am Herzen liegt", sagte der EU-Kommissar am Rollfeld.

SN/APA/AUSSENMINISTERIUM/Gruber/MIC Schallenberg: "Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit"