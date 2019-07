Schamlos in Italien: Wofür Österreicher im Urlaub Strafe zahlen

Sex in der Öffentlichkeit, Schlafen am Strand oder Schwimmen in Venedigs Canal Grande: Manche Österreicher wissen im Italien-Urlaub nicht mehr so genau, wie man sich benimmt. Deswegen hagelt es im Sommer vermehrt Geldstrafen - oft für kuriose Vergehen.

Andere Länder, andere Sitten: Kennen Touristen die Regeln und Gepflogenheiten eines Landes nicht, kann es Konsequenzen geben. Erst am vergangenen Donnerstag erfuhr das ein Wiener Tourist in Triest am eigenen Leib. Die geplante Nacht am Stadtstrand in seiner Hängematte kostete den 52-Jährigen am Ende 300 Euro. Grund der Strafe: Er verstieß mit seiner Nächtigung unter freiem Himmel gegen die Grünflächenregelung der Stadt.

Doch es gibt weitere Vergehen, bei denen manche den Kopf schütteln. Am Mittwoch sprang ein Welser in Venedig in den Canal Grande. Weil er stark alkoholisiert war, musste er von den Behörden gerettet werden. Die Abkühlung in der Hauptverkehrsader Venedigs wurde mit 550 Euro und einer zweitägigen Verbannung aus der Stadt bestraft.

Häufig Eskapaden in Lignano

Gerne lassen es die Österreicher im südlichen Nachbarland - meist über Pfingsten - krachen. In diesem Jahr hat ein junges Salzburger Paar in Lignano für Aufruhr gesorgt. Die 19-Jährige wurde nackt mit ihrem 21-jährigen Freund bei sexuellen Handlungen erwischt - auf offener Straße. Weil sich die beiden weigerten, auf die Wache mitzukommen, wurden sie nicht nur wegen Obszönitäten, sondern auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Ordnungsstörung angezeigt. Das Paar wurde für drei Jahre vom Badeort verbannt.

Einem anderen Österreicher dürfte sein Lignano-Urlaub über die Feiertage im Juni auch in Erinnerung geblieben sein. Der Kärntner stürzte vom Dach eines Hotels, weil dieses unter ihm zusammenbrach. Der Mann wurde von Notärzten behandelt, flüchtete aber unmittelbar danach.

Auch skurril: Unerwartet teuer wurde der Heiratsantrag eines 29-Jährigen an seine gleichaltrige Freundin im Juli letzten Jahres. Nachdem er um ihre Hand angehalten hatte, sprangen die beiden ohne Bekleidung in den Gardasee. Weil die Aktion in der Nähe von Spaziergängern und Lokalen passierte, musste das Paar wegen Anstandsverletzung mehrere Tausend Euro Strafe zahlen.

Quelle: SN