Scharfe Kritik an Polizei nach Texas-Schulmassaker

Zwei Monate nach dem Massaker in einer Schule in Uvalde im US-Staat Texas mit 21 Toten macht ein Untersuchungsbericht "systemische Fehler und ungeheuerliche Fehlentscheidungen" für den zögerlichen Polizeieinsatz verantwortlich. Fast 400 Beamte waren im Einsatz, doch wurde der Täter erst nach 75 Minuten überwältigt. "Sie haben es versäumt, die Rettung unschuldiger Opfer über ihre eigene Sicherheit zu stellen", zitierte die Zeitung "Texas Tribune" am Sonntag aus dem Bericht.

SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Schulmassaker lastet schwer auf den Sicherheitsbehörden