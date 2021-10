Scheinehen statt Integration: Bürgermeister in Italien verurteilt

Einst galt Domenico Lucano international als Vorbild bei der Integration von Flüchtlingen. Nun verurteilte ein Gericht in Süditalien den Ex-Bürgermeister eines kleinen Ortes in Kalabrien zu einer langen Haftstrafe. Der Ortschef soll öffentliche Gelder zweckwidrig verwendet haben und mit seiner Lebensgefährtin auch Scheinehen vermittelt haben, um Migranten Aufenthaltstitel für Italien zu verschaffen. Der Politiker kündigte Berufung an.

Ein Gericht in der süditalienischen Stadt Locri hat am Donnerstag den ehemaligen Bürgermeister des Dorfs Riace in Kalabrien, Domenico "Mimmo" Lucano, zu 13 Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Ihm wurden unter anderem Begünstigung der illegalen Einwanderung, Korruption, Amtsmissbrauch und Betrug auf Kosten des Staates vorgeworfen. Auch soll er laut Medienberichten 500.000 Euro EU-Fördergeld zurückzahlen.

Das Urteil ist wesentlich strenger als die Forderung der Staatsanwälte, die eine Haftstrafe von sieben Jahren und elf Monaten verlangt hatten. Der Strafprozess gegen Lucano und weitere 26 Angeklagte hatte im Juni 2019 begonnen. Der Ex-Bürgermeister hatte stets seine Unschuld beteuert. Seine Anwälte kündigten Berufung an. Lucano kandidiert am Sonntag bei den Regionalwahlen in Kalabrien für den Regionalrat.

Die Ermittler verdächtigten Lucano unter anderem, zusammen mit seiner aus Äthiopien stammenden Partnerin Scheinehen von Migranten mit Einwohnern organisiert zu haben, um den Zuwanderern eine Aufenthaltserlaubnis in Italien zu beschaffen. Als Bürgermeister von Riace (seit 2004) galt der 63-jährige Lucano international als Symbol für Toleranz. Er hatte in seinem von Entvölkerung geprägten Dorf zeitweise bis zu 450 Migranten gleichzeitig aufgenommen und in die örtliche Wirtschaft integriert. Die Flüchtlinge wurden in den verlassenen Häusern untergebracht und lernten das Töpferhandwerk oder das Arbeiten am Webstuhl, kehrten die Straßen, verkauften Souvenirs und lernten Italienisch. Eine Kooperative bekam für diese Zwecke vom italienischen Staat 35 Euro pro Tag und Flüchtling, über das Jahr gesehen also eine Millionensumme.

Die meisten Asylbewerber mussten Riace nach einem Jahr wieder verlassen. Lucano wurde auch vorgeworfen, er habe einen Auftrag zur Müllbeseitigung ohne wirksame Ausschreibung an Genossenschaften von Zuwanderern vergeben.

Lucanos Schwierigkeiten begannen 2018, als die Polizei von Reggio Calabria eine Kontrolle in seiner Gemeinde durchführte. Festgestellt wurden Unregelmäßigkeiten im Umgang mit öffentlichen Geldern für die Versorgung der in der Gemeinde untergebrachten Migranten. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft der Stadt Locri eine Untersuchung ein, die im Oktober 2018 zur Festnahme des Bürgermeisters führte. Später wurde er unter Hausarrest gestellt. Tausende Menschen hatten in Riace, in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria und in Rom für die Freilassung Lucanos demonstriert.