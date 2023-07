Schießerei in Baltimore forderte Opfer

In der US-Ostküstenstadt Baltimore hat es nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag einen Schuss-Vorfall mit zahlreichen Verletzten gegeben. Eine Reporterin des Senders Fox Baltimore berichtete mit Verweis auf Informationen der Einsatzkräfte von insgesamt 29 Menschen, die in Krankenhäuser gebracht worden seien. Der Sender sprach zudem von mehreren Toten. Von der Polizei gab es zunächst keine bestätigten Zahlen über Verletzte oder Tote.

BILD: SN/APA/AFP/GETTY/ARCHIV/PATRICK SMI Polizeibeamte sind vor Ort