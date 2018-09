Schiffswerft Fincantieri soll neue Brücke in Genua bauen

Die italienische Regierung will der staatlichen Schiffswerft Fincantieri den Auftrag für die Wiedererrichtung der in Genua eingestürzten Autobahn-Brücke erteilen. "Der Wiederaufbau der Brücke ist unser erstes Ziel", sagte Verkehrsminister Danilo Toninelli am Montag vor der Abgeordnetenkammer in Rom.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Eingestürzte Brücke soll möglichst rasch ersetzt werden