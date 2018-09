Schildkröte mit Lego-Rollstuhl in Zoo-Klinik unterwegs

Eine schwer verletzte Schildkröte fährt nach einer Panzeroperation mit einem Lego-Rollstuhl durch die Klinik des Maryland-Zoos in Baltimore. Das verletzte Tier wurde im Juli von einem Zoo-Mitarbeiter in einem Park gefunden und in die Klinik gebracht. Nach der erfolgreichen Operation entwickelte das Zoo-Team zusammen mit einem befreundeten Lego-Enthusiasten den ungewöhnlichen Rollstuhl.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/- Die verletzte Schildkröte bleibt noch länger in Betreuung