Schlagabtausch im Bundestag über Politik der Ampel-Regierung

Eine Woche nach dem Start der Ampel-Koalition in Deutschland haben sich Regierung und Opposition einen ersten Schlagabtausch über die Politik der kommenden vier Jahr geliefert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprach am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag eine Politik des Fortschritts und Respekts sowie ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus warf der Ampel vor, in vielen Bereichen die Weichen falsch zu stellen.

SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Olaf Scholz gab seine erste Regierungserklärung ab