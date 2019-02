Schlagloch führte Polizei zu Tunnel für geplanten Bankraub

Ein Schlagloch auf einer Straße in Florida hat die US-Bundespolizei FBI auf die Spur eines Tunnels für einen offenbar geplanten Raub gebracht. Er führte zu einer Filiale der Chase Bank in der rund 30 Kilometer nördlich von Miami gelegenen Stadt Pembroke Pines. An dem sehr schmalen, aber rund 45 Meter langen Gang sei wahrscheinlich mehrere Monate gearbeitet worden, sagte ein FBI-Sprecher.

SN/APA (AFP)/FBI MIAMI Der Tunnel führte zu einer Filiale der Chase Bank