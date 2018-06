Schlammlawinen erschweren Arbeiten an Vulkan in Guatemala

Regen und Schlammlawinen haben die Rettungsarbeiten am Volcán de Fuego in Guatemala erschwert. An drei Stellen bahnten sich Ströme aus Wasser, Schutt und Vulkangestein einen Weg in das Tal, wie das Institut für Vulkanologie am Freitag mitteilte. Zudem seien weiterhin Lavaausstöße aus dem Feuervulkan möglich. Der Katastrophenschutz Conred sprach zuletzt weiter von 192 Vermissten.

SN/APA (AFP)/ORLANDO ESTRADA Sie arbeiten unter Lebensgefahr