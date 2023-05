Schlangen an britischen Flughäfen wegen IT-Panne

Wegen eines Ausfalls der elektronischen Passkontrolle an britischen Flughäfen müssen Passagiere bei der Einreise nach Großbritannien am Samstag mit langen Schlangen rechnen. Die Probleme mit den E-Gates unter anderem an den Flughäfen Heathrow, Gatwick und Manchester hätten am Freitagabend begonnen, berichtete die BBC.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS In vielen britischen Flughafen sind die E-Gates ausgefallen