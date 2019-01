Schleppende Bergung von Julen in Spanien

Die Bergung des kleinen Julen aus einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien ist am Donnerstag nur schleppend angelaufen. Ein achtköpfiges Team wartete zunächst auf seinen Einsatzbeginn. Die Spezialisten sollen vom Grund eines in den vergangenen Tagen gebohrten Parallelschachts einen waagerechten Tunnel zu der Stelle graben, an der der Zweijährige vermutet wird.

SN/APA (Archiv/AFP)/JORGE GUERRERO Probleme verzögern Rettungsaktion in Totalan