Schlepper nach Kollision im Suez-Kanal gesunken

Im Suez-Kanal, einer der wichtigsten Wasserstraßen weltweit, ist ein Schlepper nach einer Kollision mit einem Flüssiggas-Tanker gesunken. Die Rettungsarbeiten liefen und ein Kran zur Bergung des gesunkenen Schiffes sei unterwegs, teilten die ägyptischen Behörden am Samstag mit. Ob, und wenn ja wie lange, der Schiffsverkehr unterbrochen werden muss, blieb zunächst offen.

Durch den Suez-Kanal in Ägypten gehen rund 15 Prozent des Welthandels. Er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und erspart der Schifffahrt zwischen Nordatlantik und Indischem Ozean den Weg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas. Im Frühjahr 2021 hatte sich einer der weltgrößten Container-Frachter, die "Ever Given", im Suez-Kanal quergestellt und ihn fast eine Woche lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße dadurch nicht passieren, die weltweiten Lieferketten wurden erheblich gestört.