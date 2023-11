1.634 Schlepper in Ungarn vorzeitig aus Haft entlassen

In Ungarn sind heuer von Jahresanfang bis Oktober 1.634 wegen Menschenhandels verurteilte Strafgefangene freigelassen worden. Das teilte der Staatssekretär im Innenministerium, Bence Rétvári, auf eine parlamentarische Anfrage der Oppositionspartei Jobbik mit. Als Begründungen führte Rétvári die Überbelegung der Gefängnisse und hohe Haftkosten an, wie Medien am Samstag berichteten. Die ungarische Regierung hatte im Frühjahr die Freilassung ausländischer Schlepper beschlossen.

BILD: SN/APA/AFP/PETER KOHALMI Überfüllte Gefängnisse in Ungarn als Begründung (Archivbild)