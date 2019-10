Die 39 Toten in einem Lkw in London waren chinesische Staatsbürger. Sie wurden Opfer von Schlepperbanden. Diese organisieren 90 Prozent aller illegalen Einreisen nach Europa.

Das erste Rätsel rund um den schockierenden Leichenfund in einem Lkw nahe London scheint geklärt: Der britische TV-Sender ITV meldete am Donnerstag, bei den 39 Leichen (acht Frauen, 31 Männer), die am Mittwoch in der Kleinstadt Grays in einem Container ...