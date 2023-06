Schlepperring in Triest zerschlagen - 13 Festnahmen

Die Polizei in Triest hat einen Schlepperring zerschlagen. Die 13 Kriminellen begleiteten Gruppen durch Wälder über die slowenisch-kroatische Grenze bis nach Pomjan in Slowenien. Von hier aus stiegen die Migranten in Autos ein, mit denen sie den Stadtrand von Triest erreichten.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Die Menschen wurden durch Wälder an den Stadtrand von Triest gebracht