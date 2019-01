Schlimmstes Zugunglück in Dänemark seit 1988

Weil ein Sturm über Dänemark tobte, erschien der Zug vielen Reisenden als sicherstes Verkehrsmittel auf ihrem Weg Richtung Kopenhagen. Doch das war ein fataler Irrtum.

Für Bo Mikkelsen und 130 weitere Passagiere sowie drei Besatzungsmitglieder endete eine Zugfahrt auf der Meeresbrücke über den Großen Belt Mittwoch früh im schlimmsten Zugunglück Dänemarks seit 1988. Der Schnellzug war von der Insel Fünen Richtung Insel Seeland und der dortigen Hauptstadt Kopenhagen unterwegs. An diesem ersten Arbeitstag im neuen Jahr tobte ein heftiger Sturm über Dänemark. Gegen 7.30 Uhr machte der Zug plötzlich eine Vollbremsung. Sechs Menschen starben, 16 wurden verletzt. "Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll", sagte der Student Mikkelsen in einem TV-Interview. Der Mitreisende Li Peng ergänzte: "Ich war so nervös, die Leute zitterten. Wir wussten nicht, wie lange wir noch im Waggon sitzen mussten. Es war wie im Film."